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Россияне выиграли два серебра во 2-й день юниорского ЧЕ по велотреку
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Россияне выиграли два серебра во 2-й день юниорского ЧЕ по велотреку 

Чемпионат.com 7 часов назад
Российские юниорки Каринэ Минасян, Дарья Малькова, Мария Миляева и Айгуль Гареева завоевали серебряную медаль в командной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди молодёжи и юниоров, который проходит в Эгле (Швейцария). Победу одержали итальянские велогонщицы, бронзовыми призёрами стали немецкие спортсменки.
Ещё одно серебро выиграли Сергей Таболин, Евгений Бобраков и Александр Васюхно в мужском командном спринте среди молодёжи. Первенствовали французы, третьими стали немцы.
Соревнования продлятся до 26 августа.
Велоспорт на треке. Чемпионат Европы среди юниоров. Эгль, Швейцария Юниорки. Командная гонка преследования
1. Италия — 4.30,397. 2. Россия — 4.33,208. 3. Германия — 4.40,329.
Мужчины U23. Командный спринт
1. Франция — 35, 743. 2. Россия — 36,213. 3. Германия — 36,381.
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