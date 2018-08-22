Россияне выиграли два серебра во 2-й день юниорского ЧЕ по велотреку

Российские юниорки Каринэ Минасян, Дарья Малькова, Мария Миляева и Айгуль Гареева завоевали серебряную медаль в командной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди молодёжи и юниоров, который проходит в Эгле (Швейцария). Победу одержали итальянские велогонщицы, бронзовыми призёрами стали немецкие спортсменки. Ещё одно серебро выиграли Сергей Таболин , Евгений Бобраков и Александр Васюхно в мужском командном спринте среди молодёжи. Первенствовали французы, третьими стали немцы. Соревнования продлятся до 26 августа. Велоспорт на треке. Чемпионат Европы среди юниоров. Эгль, Швейцария Юниорки. Командная гонка преследования 1. Италия — 4.30,397. 2. Россия — 4.33,208. 3. Германия — 4.40,329. Мужчины U23. Командный спринт 1. Франция — 35, 743. 2. Россия — 36,213. 3. Германия — 36,381.