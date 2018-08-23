С лыжниц РФ отказываются снять отстранение

FIS не снимет отстранения с Чекалевой, Ивановой и Доценко до публикации полных решений CAS

Чекалева, Иванова и Доценко оказались в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) CAS удовлетворил лишь частично. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, однако пожизненный запрет на участие в Играх с них был снят.

"Мотивировочные решения CAS пока есть не по всем спортсменам. CAS вынес решение, но не все его мотивировочные части были опубликованы. Как только мы их получим, FIS приступит к рассмотрению упомянутых дел", — сказала Фуссек.

Мотивировочные части решения CAS были опубликованы только по делам Легкова и бобслеиста Александра Зубкова , которые уже завершили спортивные карьеры.

Чекалева и Иванова являются призерами чемпионата мира 2013 года, Доценко — призером этапов Кубка мира.