Васюхно выиграл гит на молодёжном чемпионате Европы 

Россиянин Александр Васюхно победил в гите на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке в Эгле (Швейцария). Второе место занял немец Марк Юрчик, а замкнул тройку призёров бельгиец Айртон де Паув.
В командной гонке россияне Иван Смирнов, Дмитрий Мухомедьяров, Лев Гонов и Глеб Сырица завоевали бронзовые награды. Первенствовали британские велосипедисты, а серебро в активе команды Швейцарии.
Велоспорт на треке. Чемпионат Европы U23. Эгль, Швейцария Мужчины
Гит 1. Александр Васюхно (Россия) 2. Марк Юрчик (Германия) 3. Айртон де Паув (Бельгия) Командная гонка 1. Великобритания. 2. Швейцария. 3. Россия.