Васюхно выиграл гит на молодёжном чемпионате Европы

Россиянин Александр Васюхно победил в гите на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке в Эгле (Швейцария). Второе место занял немец Марк Юрчик, а замкнул тройку призёров бельгиец Айртон де Паув.

Велоспорт на треке. Чемпионат Европы U23. Эгль, Швейцария Мужчины

Гит 1. Александр Васюхно (Россия) 2. Марк Юрчик (Германия) 3. Айртон де Паув (Бельгия) Командная гонка 1. Великобритания. 2. Швейцария. 3. Россия.