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Снова отличился: велогонщик Луценко принес Казахстану третье золото Азиады
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Снова отличился: велогонщик Луценко принес Казахстану третье золото Азиады 

Мир24 2 часа назад
Еще одно золото Казахстану на Азиатских играх в Индонезии принес велогонщик Алексей Луценко, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.
Казахстанский велогонщик Алексей Луценко отличился в гонке с раздельным стартом на 40 километров. Вторым стал велогонщик из Убекистана Мураджан Халумуратов. Третье место занял японец Фемиюки Беппу.
Это вторая золотая медаль Луценко на Азиаде. Первую он завоевал в групповой гонке на 150 километров. Сейчас в копилке сборной Казахстана 34 медали Азиады, из них три золотые (первое золото принес шпажист Дмитрий Алексанин), семь серебряных и 24 бронзовые. В медальном зачете Казахстан занимает 11 место. По-прежнему лидирует оманда Китая, у нее 139 медалей (66 золотых).
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