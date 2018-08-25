Снова отличился: велогонщик Луценко принес Казахстану третье золото Азиады

Еще одно золото Казахстану на Азиатских играх в Индонезии принес велогонщик Алексей Луценко, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко отличился в гонке с раздельным стартом на 40 километров. Вторым стал велогонщик из Убекистана Мураджан Халумуратов. Третье место занял японец Фемиюки Беппу.

Это вторая золотая медаль Луценко на Азиаде. Первую он завоевал в групповой гонке на 150 километров. Сейчас в копилке сборной Казахстана 34 медали Азиады, из них три золотые (первое золото принес шпажист Дмитрий Алексанин), семь серебряных и 24 бронзовые. В медальном зачете Казахстан занимает 11 место. По-прежнему лидирует оманда Китая, у нее 139 медалей (66 золотых).

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ