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«Летающий лыжник» Климов стал вторым на этапе летнего Гран-при в Японии
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«Летающий лыжник» Климов стал вторым на этапе летнего Гран-при в Японии 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Российский стадион
В Хакубе (Япония) прошёл первый старт пятого этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Россиянин Евгений Климов продемонстрировал второй результат. Победу одержал представитель Японии Риою Кобаяси. Третье место занял его соотечественник Дайки Ито.
Ещё один россиянин, Дмитрий Васильев, стал пятым.
Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Пятый этап. Хакуба, Япония. Мужчины. К-120 1. Риою Кобаяси (Япония) — 279,8. 2. Евгений Климов (Россия) — 261,6. 3. Дайки Ито (Япония) — 257,5… 5. Дмитрий Васильев (Россия) — 251,3… 21. Денис Корнилов (Россия) — 218,8… 27. Михаил Назаров (Россия) — 194,8.
Климов стал победителем четвёртого этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Куршевеле (Франция).
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