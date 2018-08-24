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В Челябинске пройдет чемпионат РФ по конькобежному спорту в многоборье
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В Челябинске пройдет чемпионат РФ по конькобежному спорту в многоборье 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Весной следующего года ведущие конькобежцы страны съедутся на Южный Урал, чтобы принять участие в чемпионате страны, — информирует проект календарного плана соревнований на официальном сайте союза конькобежцев РФ.
В Челябинске пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье, соревнования же на отдельных дистанциях состоятся в октябре в Коломне.
Напомним, в столице Южного Урала уже должен был пройти Кубок мира по конькобежному спорту, но из-за допингового скандала и расследования Международного олимпийского комитета его перенесли в Норвегию. Заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел в марте этого года в Ставангере.
Вообще Южный Урал гордится своими успехами именно в этом виде спорта. Ведь именно отсюда родом, например, выдающаяся советская конькобежка Лидия Скобликова, единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта.
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