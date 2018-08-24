В Челябинске пройдет чемпионат РФ по конькобежному спорту в многоборье

Весной следующего года ведущие конькобежцы страны съедутся на Южный Урал, чтобы принять участие в чемпионате страны, — информирует проект календарного плана соревнований на официальном сайте союза конькобежцев РФ.

В Челябинске пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье, соревнования же на отдельных дистанциях состоятся в октябре в Коломне.

Напомним, в столице Южного Урала уже должен был пройти Кубок мира по конькобежному спорту, но из-за допингового скандала и расследования Международного олимпийского комитета его перенесли в Норвегию. Заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел в марте этого года в Ставангере.