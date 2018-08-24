Летающий лыжник Климов: качество прыжков радует больше, чем успехи на Гран-при

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов , в третий раз за август поднявшийся на подиум этапа летнего Гран-при, заявил РИА Новости , что его больше радует качество прыжков, чем успешные результаты.

Климов стал третьим на этапе Гран-при в швейцарском Айнзидельне, затем одержал победу во французском Куршевеле, а в пятницу занял второе место на этапе в японской Хакубе.

"Оценю свои успехи на текущем Гран-при как положительные, и дело не в том, что есть призовые места, а в том, какими получаются сами прыжки. Но чем дальше, тем, конечно, тяжелее, начинают проглядываться некоторые ошибки в технике, мы их видим и сразу вносим корректировки", — сказал Климов по телефону.

"В планах сейчас пройти все оставшиеся этапы Гран-при, чтобы максимально подготовиться к зиме. Цели на зиму — быть ближе к лидерам, и чем ближе, тем лучше", — добавил спортсмен.