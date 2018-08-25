Немец Винценц Гайгер первенствовал в гонке Гундерсена (К-120 + 10 км) на третьем этапе летнего Гран-при по лыжному двоеборью, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Призёрами стали австриец Марио Зайдль и японец Акито Ватабе, лидировавшие после прыжков с трамплина.
Лучший из россиян Эрнест Яхин замкнул топ-30.
Лидером общего зачёта Гран-при стал Зайдль.
Лыжное двоеборье. Гран-при. Третий этап. Оберстдорф, Германия Мужчины. Гонка Гундерсена. К-120 + 10 км 1 (8-й после прыжков). Винценц Гайгер (Германия) — 27.19,7. 2 (2). Марио Зайдль (Австрия) — отставание 2,4. 3 (1). Акито Ватабе (Япония) — + 7,6… 30 (22). Эрнест Яхин (Россия) — + 3.44,4… 32 (36). Вячеслав Барков (Россия) — + 4.18,9… 34 (45). Самир Мастиев (Россия) — + 4.35,4… 38 (48). Виталий Иванов (Россия) — + 5.22,7.