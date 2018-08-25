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«Кубок залива Петра Великого» начался в Приморье
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«Кубок залива Петра Великого» начался в Приморье 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Всероссийская ежегодная парусная регата «Кубок залива Петра Великого» открылась во Владивостоке. Более 350 спортсменов со всей России примут в ней участие. Об этом сообщила «Приморская газета».
Спортсмены из Приамурья, Приморского и Хабаровского краев, из Новосибирска, Севастополя и других городов примут участие в «Кубке залива Петра Великого». 50 яхт будут бороться за победу.
Участники преодолеют семь гонок. Четыре коротких заплыва пройдут в Амурском заливе около Спортивной набережной. Три длинных гонки организуют вдоль берегов островов Приморья. Яхты проплывут Амурский пролив, бухту Троица, залив Восток, острова Стенина, Козлова, Аскольд, Герасимова, Желтухина и другие.
Гонка будет осложнена погодными условиями. В Амурском заливе ожидается сильное течение. Также прогнозируют сильный ветер.
Гонки начнутся 25 августа.
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