Физиотерапевт лыжника Легкова: он психологически устал

Бывший физиотерапевт лыжника Александра Легкова Изабель Кнауте рассказала, что могло сподвигнуть спортсмена завершить карьеру, передает ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) 1 ноября 2017 года объявил о том, что Легков пожизненно отстранен, и его результаты на Играх в Сочи будут аннулированы. Спортсмен обвинялся в нарушении антидопинговых правил. Лыжник обжаловал это в Спортивном арбитражном суде, и его жалоба была удовлетворена.

"Мы все тогда были в шоке, много раз общались с адвокатом, искали возможные причины, в итоге все случилось так, как и должно было случиться. Я уже два года с ним не работаю как тренер и физиотерапевт.

Ему сейчас 35 лет, он много лет выступал на самом высоком уровне, и мне кажется, что конец карьеры уже был близко. Он так психологически устал, что та ситуация могла стать причиной завершения карьеры", — рассказала Кнауте.

Лыжник объявил о завершении международной карьеры в начале апреля.

Ранее сообщалось, что в Коми планируют создать биатлонный центр.