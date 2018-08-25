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Физиотерапевт лыжника Легкова: он психологически устал
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Физиотерапевт лыжника Легкова: он психологически устал 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший физиотерапевт лыжника Александра Легкова Изабель Кнауте рассказала, что могло сподвигнуть спортсмена завершить карьеру, передает ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) 1 ноября 2017 года объявил о том, что Легков пожизненно отстранен, и его результаты на Играх в Сочи будут аннулированы. Спортсмен обвинялся в нарушении антидопинговых правил. Лыжник обжаловал это в Спортивном арбитражном суде, и его жалоба была удовлетворена.
"Мы все тогда были в шоке, много раз общались с адвокатом, искали возможные причины, в итоге все случилось так, как и должно было случиться. Я уже два года с ним не работаю как тренер и физиотерапевт.
Ему сейчас 35 лет, он много лет выступал на самом высоком уровне, и мне кажется, что конец карьеры уже был близко. Он так психологически устал, что та ситуация могла стать причиной завершения карьеры", — рассказала Кнауте.
Лыжник объявил о завершении международной карьеры в начале апреля.
Ранее сообщалось, что в Коми планируют создать биатлонный центр.
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