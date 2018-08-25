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Кнауте: разбирательства с МОК подтолкнули лыжника Легкова к завершению карьеры
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Кнауте: разбирательства с МОК подтолкнули лыжника Легкова к завершению карьеры 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Разбирательства, связанные с аннулированием результатов на зимней Олимпиаде в Сочи, подтолкнули лыжника Александра Легкова к завершению международной карьеры. Такое мнение ТАСС высказала бывший физиотерапевт спортсмена Изабель Кнауте, помогавшая ему готовиться к Играм 2014 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) 1 ноября 2017 года объявил о пожизненном отстранении Легкова и аннулировал его результаты на Играх в Сочи, обвинив спортсмена в нарушении антидопинговых правил. Решением МОК Легков был лишен золота за победу на дистанции 50 км свободным стилем, а эстафетная команда, в которой он выступал, — серебра. Легков обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде, 1 февраля его апелляция была удовлетворена. В начале апреля лыжник объявил о завершении международной карьеры.
"Мы все тогда были в шоке, много раз общались с адвокатом, искали возможные причины, в итоге все случилось так, как и должно было случиться. Я уже два года с ним не работаю как тренер и физиотерапевт, — сказала Кнауте. — Ему сейчас 35 лет, он много лет выступал на самом высоком уровне, и мне кажется, что конец карьеры уже был близко. Он так психологически устал, что та ситуация могла стать причиной завершения карьеры".
С 2010 года Кнауте работала в сборной России в тренировочной группе швейцарца Рето Бургермайстера, с которой в разное время готовились Легков, Сергей Устюгов, Илья Черноусов, Евгений Белов, Станислав Волженцев и другие лыжники. В октябре 2016 года стало известно, что Федерация лыжных гонок России завершила сотрудничество с Бургемайстером и Кнауте.
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