Кнауте: разбирательства с МОК подтолкнули лыжника Легкова к завершению карьеры

СОЧИ, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Разбирательства, связанные с аннулированием результатов на зимней Олимпиаде в Сочи, подтолкнули лыжника Александра Легкова к завершению международной карьеры. Такое мнение ТАСС высказала бывший физиотерапевт спортсмена Изабель Кнауте, помогавшая ему готовиться к Играм 2014 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) 1 ноября 2017 года объявил о пожизненном отстранении Легкова и аннулировал его результаты на Играх в Сочи, обвинив спортсмена в нарушении антидопинговых правил. Решением МОК Легков был лишен золота за победу на дистанции 50 км свободным стилем, а эстафетная команда, в которой он выступал, — серебра. Легков обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде, 1 февраля его апелляция была удовлетворена. В начале апреля лыжник объявил о завершении международной карьеры.

"Мы все тогда были в шоке, много раз общались с адвокатом, искали возможные причины, в итоге все случилось так, как и должно было случиться. Я уже два года с ним не работаю как тренер и физиотерапевт, — сказала Кнауте. — Ему сейчас 35 лет, он много лет выступал на самом высоком уровне, и мне кажется, что конец карьеры уже был близко. Он так психологически устал, что та ситуация могла стать причиной завершения карьеры".