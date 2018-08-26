Яхтсмены Холмска одержали победу в гонках в Японии

Сахалинский парусник «Лидер» первым пришел к финишу на соревнованиях по парусному спорту в Японии. Об этом сообщило ИА Sakh.com.

Сахалинцы выиграли парусную регату среди крейсерских яхт ОRС. Парусник «Лидер» отправился из Холмска в порт Отару 16 августа. Перед Вакканаем судно сломалось, но к соревнованиям яхта пришла во всеоружии.

На время гонок циклон пришел в Хоккайдо. Организаторы сократили трехдневные соревнования до одного дня из-за непогоды. Ситуацию осложнял ливень и сильный ветер.

Парусник «Лидер» участвовал в гонках на дистанцию в 35 миль. Всего в гонках участвовало 32 яхты. Сахалинскому экипажу удалось преодолеть весь путь за семь часов и прийти к финишу первым. Следующий парусник финишировал только спустя три часа.

В результате экипаж «Лидера» вернулся на Сахалин с золотым кубком.