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Что стоит за обвинениями наших биатлонистов в применении допинга? Отвечает глава Комитета Госдумы по спорту
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Что стоит за обвинениями наших биатлонистов в применении допинга? Отвечает глава Комитета Госдумы по спорту 

Спорт-Экспресс + ещё 2 11 часов назад
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев дал «СЭ» свой комментарий по поводу обвинений российских биатлонистов в употреблении допинга.
Сегодня Союз биатлонистов России получил от Международного союза биатлонистов уведомление о том, что четверо наших спортсменов нарушили антидопинговые правила. По данным «СЭ», речь идет о Светлане Слепцовой и Евгении Устюгове, а также еще двух менее известных спортсменах — Александре Чернышеве и Александре Печенкине.
— Вброс информации о нарушении нашими биатлонистами антидопинговых правил проходит на фоне открывающегося конгресса Международного союза биатлонистов. Вполне возможно, что это попытка оказать давление на делегации других стран — не хотят видеть россиян в руководящих органах, — заметил Дегтярев. — Упомянутые спортсмены давно закончили свои карьеры. Все нарушения, которые им вменяются, датированы четырьмя и более годами ранее. За рубежом есть большое желание подогревать допинговую тему, которая утихла. Ричард Макларен и многие другие деятели на Западе сами себя разоблачили по нескольку раз. Григорий Родченков уже трижды выстрелил себе в ногу, дезавуируя свои обвинения на слушаниях в МОК. Эта не очень приятная информация мало связана со спортом.
— Почему у нас не учатся на своих ошибках и не борются с нарушениями?
— Если действительно что-то обнаружено, то есть возможность перепроверить пробу В в присутствии спортсмена. Если и она укажет на нарушение правил, то тогда можно говорить о виновности того или иного атлета. Сегодня же это больше напоминает информационный вброс накануне конгресса Международного союза биатлонистов.
— В числе подозреваемых — олимпийские чемпионы Слепцова и Устюгов. Как такое возможно?
— Все претензии, как я понимаю, связаны с прошедшими много лет назад соревнованиями. Отношения к современной политике России в области спорта они не имеют.
— Что нужно предпринять, чтобы пресечь такого рода обвинения?
— На данный момент мы приняли все необходимые антидопинговые законы, усилили работу в сфере борьбы с допингом, воспитываем подрастающее поколение спортсменов с нулевой терпимостью к допингу, ведем непримиримую борьбу с этим злом. (Арман МКРТЧЯН)
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