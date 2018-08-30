Что стоит за обвинениями наших биатлонистов в применении допинга? Отвечает глава Комитета Госдумы по спорту

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев дал «СЭ» свой комментарий по поводу обвинений российских биатлонистов в употреблении допинга.

— Вброс информации о нарушении нашими биатлонистами антидопинговых правил проходит на фоне открывающегося конгресса Международного союза биатлонистов. Вполне возможно, что это попытка оказать давление на делегации других стран — не хотят видеть россиян в руководящих органах, — заметил Дегтярев. — Упомянутые спортсмены давно закончили свои карьеры. Все нарушения, которые им вменяются, датированы четырьмя и более годами ранее. За рубежом есть большое желание подогревать допинговую тему, которая утихла. Ричард Макларен и многие другие деятели на Западе сами себя разоблачили по нескольку раз. Григорий Родченков уже трижды выстрелил себе в ногу, дезавуируя свои обвинения на слушаниях в МОК. Эта не очень приятная информация мало связана со спортом.

— Почему у нас не учатся на своих ошибках и не борются с нарушениями?

— Если действительно что-то обнаружено, то есть возможность перепроверить пробу В в присутствии спортсмена. Если и она укажет на нарушение правил, то тогда можно говорить о виновности того или иного атлета. Сегодня же это больше напоминает информационный вброс накануне конгресса Международного союза биатлонистов.

— В числе подозреваемых — олимпийские чемпионы Слепцова и Устюгов. Как такое возможно?

— Все претензии, как я понимаю, связаны с прошедшими много лет назад соревнованиями. Отношения к современной политике России в области спорта они не имеют.

— Что нужно предпринять, чтобы пресечь такого рода обвинения?

— На данный момент мы приняли все необходимые антидопинговые законы, усилили работу в сфере борьбы с допингом, воспитываем подрастающее поколение спортсменов с нулевой терпимостью к допингу, ведем непримиримую борьбу с этим злом. (Арман МКРТЧЯН)