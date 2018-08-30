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Золото и две бронзы завоевали нижегородцы на первенстве и Кубке России по гребному спорту
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Золото и две бронзы завоевали нижегородцы на первенстве и Кубке России по гребному спорту 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли с 18 по 20 августа в Москве.
На Кубке России нижегородские спортсменки Алена Новикова, Екатерина Беликова, Дарья Кукушкина заняли третье место в соревнованиях четверок.
В первенстве России среди спортсменов до 19 лет золотые медали на счету Дмитрия Кудрявого, Дмитрия Земляникина и Богдана Померанцева в заезде четверок на 2000 метров.
Кроме того, третье место в заезде двоек на дистанции 2000 метров заняла Анастасия Баженова.
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