Золото и две бронзы завоевали нижегородцы на первенстве и Кубке России по гребному спорту 

Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли с 18 по 20 августа в Москве.
На Кубке России нижегородские спортсменки Алена Новикова, Екатерина Беликова, Дарья Кукушкина заняли третье место в соревнованиях четверок.
В первенстве России среди спортсменов до 19 лет золотые медали на счету Дмитрия Кудрявого, Дмитрия Земляникина и Богдана Померанцева в заезде четверок на 2000 метров.
Кроме того, третье место в заезде двоек на дистанции 2000 метров заняла Анастасия Баженова.