Золото и две бронзы завоевали нижегородцы на первенстве и Кубке России по гребному спорту

Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли с 18 по 20 августа в Москве.

На Кубке России нижегородские спортсменки Алена Новикова, Екатерина Беликова , Дарья Кукушкина заняли третье место в соревнованиях четверок.

В первенстве России среди спортсменов до 19 лет золотые медали на счету Дмитрия Кудрявого, Дмитрия Земляникина и Богдана Померанцева в заезде четверок на 2000 метров.