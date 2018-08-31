Николаева первенствовала на этапе КМ по лыжероллерам в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске индивидуальными гонками с раздельным стартом стартовал третий этап Кубка мира по лыжероллерам. Женщины и юниорки состязались на дистанции 12 км, мужчины и юниоры — 16 км.

В юниорских соревнованиях россияне завоевали пять из шести медалей. Победителями стали Арина Былинко и Александр Григорьев

Завтра, 1 сентября, состоятся спринтерские гонки на 200 метров.

Лыжероллеры. Кубок мира. Третий этап. Ханты-Мансийск Юниорки

1. Арина Былинко (Россия) — 23.44,1. 2. Екатерина Белозерова (Россия) — отставание 4,7. 3. Ханна Абрахамссон (Швеция) — +8,8.

Юниоры

Женщины

1. Светлана Николаева (Россия) — 22.14,4. 2. Сандра Шуетзова (Чехия) — +4.7. 3. Ольга Михайлова (Россия) — +38,2.

Мужчины

1. Виктор Густафссон (Швеция) — 26.59,2 2. Робин Норум (Швеция) — +15,9 3. Антон Шатагин (Россия) — +22,2.