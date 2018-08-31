Николаева первенствовала на этапе КМ по лыжероллерам в Ханты-Мансийске 

В Ханты-Мансийске индивидуальными гонками с раздельным стартом стартовал третий этап Кубка мира по лыжероллерам. Женщины и юниорки состязались на дистанции 12 км, мужчины и юниоры — 16 км.
В юниорских соревнованиях россияне завоевали пять из шести медалей. Победителями стали Арина Былинко и Александр Григорьев.
У женщин первенствовала Светлана Николаева, третье место заняла Ольга Михайлова. У мужчин бронзовым призёром стал Антон Шатагин.
Завтра, 1 сентября, состоятся спринтерские гонки на 200 метров.
Лыжероллеры. Кубок мира. Третий этап. Ханты-Мансийск Юниорки
1. Арина Былинко (Россия) — 23.44,1. 2. Екатерина Белозерова (Россия) — отставание 4,7. 3. Ханна Абрахамссон (Швеция) — +8,8.
Юниоры
1. Александр Григорьев (Россия) — 28.11,0. 2. Дамир Алимбеков (Россия) — +20,3. 3. Илья Кузнецов (Россия) — +25,6.
Женщины
1. Светлана Николаева (Россия) — 22.14,4. 2. Сандра Шуетзова (Чехия) — +4.7. 3. Ольга Михайлова (Россия) — +38,2.
Мужчины
1. Виктор Густафссон (Швеция) — 26.59,2 2. Робин Норум (Швеция) — +15,9 3. Антон Шатагин (Россия) — +22,2.