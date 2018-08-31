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Москва примет этап Кубка мира по натурбану в январе 2019 года
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Москва примет этап Кубка мира по натурбану в январе 2019 года 

ТАСС 16 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 31 августа. Москва примет третий в сезоне этап Кубка мира по натурбану в январе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).
Соревнования пройдут с 18 по 20 января.
В прошлом сезоне Москва также должна была принять один из январских этапов Кубка мира по натурбану, однако соревнования были отменены из-за отсутствия снега в российской столице.
Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) не является олимпийской дисциплиной. Ранее FIL пыталась убедить Международный олимпийский комитет включить данный вид спорта в программу зимних Олимпиад, но получила отказ.
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