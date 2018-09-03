Спортсменка умерла прямо во время тренировки 

30-летняя норвежская лыжница Ида Эйде скончалась во время тренировки в коммуне Улленсакре города Эсхейм, передает ТАСС.
Случайный прохожий обнаружил спортсменку, лежащую без сознания рядом с лыжной трассой. Иду Эйде доставили в больницу, однако спасти ее жизнь медикам не удалось.
Позже семья лыжницы распространила сообщение, в котором сообщила, что смерть Иды наступила в результате остановки сердца.
Ида Эйде — сестра лыжницы сборной Норвегии Мари Эйде и близкая подруга олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира Терезы Йохауг. Ида — обладательница бронзовой награды юниорского чемпионата Норвегии в спринте.