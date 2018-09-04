Биатлонист Евгений Устюгов намерен в судах бороться с обвинениями в допинге 

Двукратный олимпийский чемпион опровергает все обвинения Международного союза биатлонистов в том, что он, якобы, принимал запрещенные препараты. Все допинг-тесты за спортивную карьеру были отрицательными, сдавались они в точном соответствии с правилами. Мне не в чем оправдываться, заявил спортсмен. Об этом пишет Газета.ру. Стыдно, что ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) использует международные федерации, чтобы решать свои политические вопросы», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ». Ранее Международный союз биатлонистов обвинил в применении допинга россиян Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышева.