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Биатлонист Евгений Устюгов намерен в судах бороться с обвинениями в допинге
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Биатлонист Евгений Устюгов намерен в судах бороться с обвинениями в допинге 

Авторадио + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Двукратный олимпийский чемпион опровергает все обвинения Международного союза биатлонистов в том, что он, якобы, принимал запрещенные препараты. Все допинг-тесты за спортивную карьеру были отрицательными, сдавались они в точном соответствии с правилами. Мне не в чем оправдываться, заявил спортсмен. Об этом пишет Газета.ру. Стыдно, что ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) использует международные федерации, чтобы решать свои политические вопросы», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ». Ранее Международный союз биатлонистов обвинил в применении допинга россиян Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышева.
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