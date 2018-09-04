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Трамплин на Воробьевых горах примет первые международные старты в сезоне-2019/20
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Трамплин на Воробьевых горах примет первые международные старты в сезоне-2019/20 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский трамплинный комплекс на Воробьевых горах первые международные соревнования готовится принять в зимнем сезоне — 2019/20. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
Московский трамплин на Воробьевых горах в настоящее время проходит реконструкцию.
"До появления первого снега эстакада большого московского трамплина будет готова, плюс есть план реконструировать расположенные рядом детские трамплины. Если говорить об отдаленной перспективе, то трамплины появятся к концу следующего года", — сказал Дубровский.
"Планируем, что в зимнем сезоне — 2019/20 мы уже примем в Москве мужской или женский международный старт. Московские условия — уникальные, поскольку трамплины находятся в центре мегаполиса, и иностранцы постоянно нас спрашивают, когда же мы уже начнем проводить там соревнования", — добавил глава организации.
Основной трамплин будет иметь мощность К-75, что позволяет проводить международные соревнования среди юниоров, женские этапы Кубка мира. Вместе с тем Дубровский заметил, что в исключительных случаях на таких трамплинах возможно и проведение мужских этапов Кубка мира.
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