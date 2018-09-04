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У лидера сборной Аввакумовой наблюдается спад результатов
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У лидера сборной Аввакумовой наблюдается спад результатов 

News.ru 6 часов назад
Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский заявил, что у призёра этапов Кубка мира, лидера сборной Ирины Аввакумовой наблюдается спад в результатах. По его словам, её могут заменить более молодые.
«Наблюдается спад у Аввакумовой, но молодые Баранцева, Шкунцева намерены показать хороший результат (на летнем Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина — ред.). Цель— попадание в 10», — передаёт слова Дубровского с пресс-конференции в Москве корреспондент News.ru  Он добавил, что в зимнем сезоне «молодые должны не просто начать входить в очковую зону, а попадать в топ-10».
Аввакумова победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина сезона 2013/14. Также россиянка неоднократный призёр КМ и трёхкратная чемпионка Универсиады.
Летний Гран-при пройдёт с 8 по 9 сентября в Чайковском (Пермский край).
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