Ещё
Лидеры Кубка мира пропустят турнир в Чайковском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидеры Кубка мира пропустят турнир в Чайковском 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Кубанские Новости
Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский заявил, что на летний этап кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина не приедут лидеры в мужском турнире.
«Польская команда приедет, но, к сожалению, не в полном составе. Команда будет выступать без олимпийского чемпиона Камила Штоха», — передает его слова корреспондент News.ru.
Также Дубровский подчеркивает, что на турнир приедут в полном составе команды из Словении, Чехии, Швейцарии и Австрии. Японские спортсмены будут выступать во главе с 46-летним серебряным призёром Игр-2014 Нориаки Касаи.
Он отмечает, что в женском турнире будут все сильнейшие, в том числе и олимпийская чемпионка Марен Люндби.
News.ru: последние новости
Известная лыжница найдена мёртвой В Госдуме обвинения в допинге назвали «вбросом» У лидера сборной Аввакумовой наблюдается спад результатов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без клюшек. Горячие хоккеистки России15
Шарапова оправдалась за позор на US Open29
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ24
Устюгов сделал заявление о допинге2
Умер известный хоккеист Павел Лазарев10
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Зимние виды спорта
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение