Лидеры Кубка мира пропустят турнир в Чайковском

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский заявил, что на летний этап кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина не приедут лидеры в мужском турнире.

«Польская команда приедет, но, к сожалению, не в полном составе. Команда будет выступать без олимпийского чемпиона Камила Штоха», — передает его слова корреспондент News.ru.

Также Дубровский подчеркивает, что на турнир приедут в полном составе команды из Словении, Чехии, Швейцарии и Австрии. Японские спортсмены будут выступать во главе с 46-летним серебряным призёром Игр-2014 Нориаки Касаи.

Он отмечает, что в женском турнире будут все сильнейшие, в том числе и олимпийская чемпионка Марен Люндби.