На трассе Сочи Автодрома в минувший уик-энд проходил предпоследний шестой этап Российской серии кольцевых гонок, по итогам которого определился первый обладатель Кубка России 2018 года. Им второй год подряд стал тольяттинец Михаил Митяев (Lada Vesta) из команды Lada Sport Rosneft, одержавший убедительные победы в обеих гонках сочинского уик-энда и ставший недосягаемым для конкурентов в зачете Супер-продакшн.
А вот в другом кубковом зачете СМП РСКГ 2018 — «Национальном» — решающее сражение за трофей состоится через месяц на финальном этапе в Грозном. Главными претендентами на Кубок страны являются тольяттинец Павел Кальманович (Hyundai Solaris) и москвич Глеб Кузнецов (Volkswagen Polo), которых перед двумя решающими гонками разделяют 12 очков.
После этапа в Сочи до предела обострилась борьба за чемпионский титул в 1600-кубовом классе Туринг-Лайт. Лидером на финал в Грозный приедет Игорь Самсонов (Volkswagen Polo) из Одинцово, набравший по итогам двух прошедших гонок скромную для себя сумму в 26 очков. В отличие Самсонова петербуржец Григорий Бурлуцкий (Peugeot 208), повторил свой лучший результат сезона (42 очка), одержав победу в субботней гонке, и сократил отставание от лидера Чемпионата до 8 очков. Третье место в классификации, уступая 5 очков Бурлуцкому, занимает действующий вице-чемпион страны Андрей Масленников (Ford Fiesta), которого судьи лишили победы в воскресной гонке, выписав 30-секундный штраф за неправильное расположение автомобиля на стартовой решетке.
И, наконец, к самому престижному, быстрому и мощному классу РСКГ — Турингу. Безусловному лидеру сезона, действующему двукратному чемпиону страны в классе Туринг Дмитрию Брагину (Audi RS3), несмотря на очередную победу, одержанную во второй гонке сочинского этапа, пока не удалось гарантировать себе третий чемпионский титул. В пределах досягаемости, пусть и теоретически, находятся сразу три пилота — Алексей Дудукало (Audi RS3), Иван Лукашевич (Audi RS3) и Клим Гаврилов (Volkswagen Golf), выигравший в субботу свою третью гонку в сезоне.
Финальный этап Российской серии кольцевых гонок 2018 года пройдет 5-6 октября на трассе автодрома «Крепость Грозная» в столице Чечни.