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Сборная России по регби сыграет с командой Италии в рамках подготовки к Кубку мира — 2019
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Сборная России по регби сыграет с командой Италии в рамках подготовки к Кубку мира — 2019 

ТАСС + ещё 38 37 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские регбисты проведут тест-матч со сборной Италии в рамках подготовки к Кубку мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.
Встреча запланирована на 17 августа следующего года.
Сборная Италии участвовала во всех Кубках мира, но ни разу не выходила из группы. С 2000 года она выступает в Кубке шести наций, где наилучшего результата достигла в 2007 году, когда заняла четвертое место, обыграв сборные Шотландии (37:17) и Уэльса (23:20).
Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.
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