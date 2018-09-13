Сборная России по регби сыграет с командой Италии в рамках подготовки к Кубку мира — 2019

МОСКВА, 13 сентября. / ТАСС /. Российские регбисты проведут тест-матч со сборной Италии в рамках подготовки к Кубку мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Встреча запланирована на 17 августа следующего года.

Сборная Италии участвовала во всех Кубках мира, но ни разу не выходила из группы. С 2000 года она выступает в Кубке шести наций, где наилучшего результата достигла в 2007 году, когда заняла четвертое место, обыграв сборные Шотландии (37:17) и Уэльса (23:20).

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.