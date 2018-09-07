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Четыре медали завоевали нижегородские «летающие лыжники» на Кубке России
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Четыре медали завоевали нижегородские «летающие лыжники» на Кубке России 

Newsroom24 + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», третий и четвертый летние этапы прошли с 31 августа по 3 сентября в городе Чайковский.
На третьем этапе победу одержал спортсмен ЦСП Захир Джафаров. Серебро в активе Натальи Соловьевой, а бронзовую медаль завоевал Михаил Максимочкин.
На четвертом этапе лучший результат среди нижегородцев показал Максимочкин, занявший второе место.
Ранее сообщалось, что 11 медалей завоевали нижегородцы на чемпионате России по лыжным гонкам и прыжкам на лыжах с трамплина.
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