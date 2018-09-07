Четыре медали завоевали нижегородские «летающие лыжники» на Кубке России

Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», третий и четвертый летние этапы прошли с 31 августа по 3 сентября в городе Чайковский.

На третьем этапе победу одержал спортсмен ЦСП Захир Джафаров. Серебро в активе Натальи Соловьевой , а бронзовую медаль завоевал Михаил Максимочкин

На четвертом этапе лучший результат среди нижегородцев показал Максимочкин, занявший второе место.

Ранее сообщалось, что 11 медалей завоевали нижегородцы на чемпионате России по лыжным гонкам и прыжкам на лыжах с трамплина.