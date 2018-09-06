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LottoNL-Jumbo выиграла командную «разделку» на «Туре Британии»
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LottoNL-Jumbo выиграла командную «разделку» на «Туре Британии» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Голландская команда LottoNL-Jumbo победила в командной гонке с раздельного старта в рамках пятого этапа веломногодневки Европейского тура «Тур Британии». Лидерство в общем зачёте захватил словенец Примож Роглич, а россиянин Дмитрий Страхов поднялся на восьмую позицию.
Велоспорт на шоссе. Европейский тур UCI. «Тур Британии» 5-й этап. Кокермут — Уинлаттер Пасс. Командная гонка с раздельного старта, 14 км 1. LottoNL-Jumbo — 19.37. 2. Quick-Step Floors — +0.16. 3. Katusha-Alpecin — +0.20. Общая классификация. После 5-го этапа 1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 15:45.04. 2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) — +0.06. 3. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) — 0.16… 11. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) — 0.54… 42. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) — +5.09… 98. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — +21.21.
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