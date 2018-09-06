LottoNL-Jumbo выиграла командную «разделку» на «Туре Британии»

Голландская команда LottoNL-Jumbo победила в командной гонке с раздельного старта в рамках пятого этапа веломногодневки Европейского тура «Тур Британии». Лидерство в общем зачёте захватил словенец Примож Роглич, а россиянин Дмитрий Страхов поднялся на восьмую позицию.