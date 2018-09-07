Легкова подозревают в финансовых махинациях

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжных гонках Александр Легков оказался фигурантом независимого расследования. В рамках расследования намерены установить выяснить, кто из чиновников Московской городской думы и Московской областной думы злоупотреблял служебным положением.

В сообщении международной независимой организации Transparency International, проводящей расследование, сказано, что лыжник является учредителем ООО «Экипировочный центр имени Легкова». Помимо этого, он является заместителем председателя подмосковного комитета по делам молодёжи и спорта.

Отмечается, что за время нахождения Легкова на посту, было заключено три контракта с бюджетными учреждениями области — СШОР «Истина», и МКУ «ФОК „ЛОТОС“ на поставку спортивного оборудования суммой более 3 млрд рублей.