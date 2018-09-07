Выиграй билеты на «Гонку героев» в «Роза Хутор»

6 октября на территории горного курорта «Роза Хутор» в Сочи впервые пройдёт самая масштабная гонка с препятствиями в России — «Гонка героев».

У вас есть уникальная возможность выиграть слот на участие для команды из пяти человек, а также экипировку и бесплатное проживание на период проведения соревнований.

Заполните простую форму, расскажите, почему именно вы и ваша команда должны принять участие в забеге 6 октября и, возможно, именно вам достанется суперприз от «Чемпионата» и «Гонки героев». Автор самой убедительной истории станет обладателем слота на участие в забеге с экипировкой и проживанием.

«Гонка героев» — это сложнейшая полоса, разработанная профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Спортсмены могут выбрать для себя несколько вариантов трасс в зависимости от уровня подготовки.