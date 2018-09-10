Российский пловец Чупков прокомментировал свои первые золотые медали в рамках Кубка мира

Россиянин Антон Чупков подвёл итоги своего выступления на первом этапе Кубка мира в Казани.

Чупков завоевал две золотые медали на дистанции 100 и 200 метров брассом. На двухсотметровке россиянин установил рекорд Кубка мира, проплыв дистанцию за 2 минуты 7,59 секунды.

«Очень рад победе. Это первый этап Кубка мира, когда я взял медали — сразу два золота, и время неплохое», — цитирует Чупкова «Татар-Информ»

Ранее сборная России по плаванию заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на этапе Кубка мира в Казани.