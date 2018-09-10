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Российский пловец Чупков прокомментировал свои первые золотые медали в рамках Кубка мира
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Российский пловец Чупков прокомментировал свои первые золотые медали в рамках Кубка мира 

RT на русском 5 часов назад
Россиянин Антон Чупков подвёл итоги своего выступления на первом этапе Кубка мира в Казани.
Чупков завоевал две золотые медали на дистанции 100 и 200 метров брассом. На двухсотметровке россиянин установил рекорд Кубка мира, проплыв дистанцию за 2 минуты 7,59 секунды.
«Очень рад победе. Это первый этап Кубка мира, когда я взял медали — сразу два золота, и время неплохое», — цитирует Чупкова «Татар-Информ».
Ранее сборная России по плаванию заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на этапе Кубка мира в Казани.
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