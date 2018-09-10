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Морозов возглавил общий зачёт Кубка мира по плаванию, Чупков и Ефимова — вторые
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Морозов возглавил общий зачёт Кубка мира по плаванию, Чупков и Ефимова — вторые 

Чемпионат.com + ещё 1 7 часов назад
Международная федерация плавания подвела итоги первого этапа Кубка мира, который прошёл в Казани (Россия) в минувший уик-энд.
По итогам стартового этапа лидерство в общем зачёте среди мужчин захватил россиянин Владимир Морозов, в активе которого 54 очка. На 6 баллов отстаёт от соотечественника Антон Чупков. Третье место занимает американец Майкл Эндрю.
В женском турнире лидирует шведка Сара Сёстрем. Россиянка Юлия Ефимова, занимающая второе место, отстаёт от неё 18 баллов. На третьей позиции Катинка Хоссу из Венгрии.
В топ-8 также вошли россияне Ярослав Потапов и Виталина Симонова.
Второй этап Кубка мира по плаванию пройдёт 13-15 сентября в Дохе (Катар).
Плавание. Кубок мира. Общий зачет после первого этапа Мужчины
1. Владимир Морозов (Россия) — 54. 2. Антон Чупков (Россия) — 48. 3. Майкл Эндрю (США) — 42… 7. Ярослав Потапов (Россия) — 24.
Женщины
1. Сара Сёстрем (Швеция) — 60. 2. Юлия Ефимова (Россия) — 42. 3. Катинка Хоссу (Венгрия) — 36… 8. Виталина Симонова (Россия) — 21.
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