Морозов возглавил общий зачёт Кубка мира по плаванию, Чупков и Ефимова — вторые

Международная федерация плавания подвела итоги первого этапа Кубка мира, который прошёл в Казани (Россия) в минувший уик-энд.

По итогам стартового этапа лидерство в общем зачёте среди мужчин захватил россиянин Владимир Морозов , в активе которого 54 очка. На 6 баллов отстаёт от соотечественника Антон Чупков . Третье место занимает американец Майкл Эндрю.

В женском турнире лидирует шведка Сара Сёстрем. Россиянка Юлия Ефимова , занимающая второе место, отстаёт от неё 18 баллов. На третьей позиции Катинка Хоссу из Венгрии.

Второй этап Кубка мира по плаванию пройдёт 13-15 сентября в Дохе (Катар).

Плавание. Кубок мира. Общий зачет после первого этапа Мужчины

1. Владимир Морозов (Россия) — 54. 2. Антон Чупков (Россия) — 48. 3. Майкл Эндрю (США) — 42… 7. Ярослав Потапов (Россия) — 24.

Женщины

1. Сара Сёстрем (Швеция) — 60. 2. Юлия Ефимова (Россия) — 42. 3. Катинка Хоссу (Венгрия) — 36… 8. Виталина Симонова (Россия) — 21.