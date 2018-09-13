Комарова и Горячев одержали первую победу на стартовом этапе КМ по кёрлингу

В Сучжоу (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по кёрлингу. Россияне Мария Комарова Даниил Горячев одержали свою первую победу, обыграв норвежцев со счётом 10:9 (1:0, 0:3, 2:0, 3:0, 0:2, 3:0, 0:4, 1:0).

Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Смешанные пары. Третий тур Россия — Норвегия — 10:9 (1:0, 0:3, 2:0, 3:0, 0:2, 3:0, 0:4, 1:0).

На старте соревнований россияне в экстра-энде уступили шведам со счётом 6:7 (1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 3:0, 0:1), а затем проиграли канадцам — 1:9 (0:2, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 0:3). Россияне, шведы и норвежцы выиграли по одному матчу из трёх. Лидируют канадцы, одержавшие три победы.

14 сентября россияне сыграют со шведами и канадцами.

По результатам группового этапа команды, занявшие первые места в своих группах, выйдут в финал.