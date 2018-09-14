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Комарова и Горячев потеряли шансы на выход в финал первого этапа КМ по кёрлингу
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Комарова и Горячев потеряли шансы на выход в финал первого этапа КМ по кёрлингу 

Чемпионат.com + ещё 16 3 часа назад
Фото: RT на русском
В Сучжоу (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по кёрлингу. Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев потерпели третье поражение, проиграв канадцам со счётом 3:6. Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Смешанные пары. Пятый тур Россия — Канада — 3:6 (1:0, 0:1, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 1:0) На старте соревнований россияне в экстра-энде уступили шведам со счётом 6:7, а затем проиграли канадцам — 1:9. Накануне Комарова и Горячев победили норвежцев со счётом 10:9. Сегодня, 14 сентября, россияне победили шведов — 9:2. Россияне потеряли шансы на выход в финал первого этапа Кубка мира. В их активе 2 победы, у канадцев — 4.
Позднее свой очередной матч в Сучжоу проведёт женская сборная России со скипом Анной Сидоровой. Турнир завершится 16 сентября.
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