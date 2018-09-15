Комарова и Горячев проиграли канадцам на этапе Кубка мира по кёрлингу в Китае

В Сучжоу (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по кёрлингу в дабл-миксте. Россияне Мария Комарова Даниил Горячев в заключительном туре группового этапа уступили соперникам из Норвегии. Таким образом, Мария и Даниил одержали две победы в шести встречах и заняли третье место в группе. Российский дуэт не смог выйти в плей-офф.

На старте соревнований россияне в экстра-энде уступили шведам со счётом 6:7, а затем проиграли канадцам — 1:9. Затем Комарова и Горячев победили норвежцев и шведов, а также повторно уступили соперникам из Канады. Соревнования завершатся 16 сентября.

Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Смешанные пары. Группа А. Шестой тур Норвегия — Россия — 6:3 (1:0, 0:1, 3:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1).