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Комарова и Горячев проиграли на старте первого этапа Кубка мира по кёрлингу
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Комарова и Горячев проиграли на старте первого этапа Кубка мира по кёрлингу 

Чемпионат.com + ещё 4 3 часа назад
В Сучжоу (Китай) стартовал первый этап Кубка мира по кёрлингу. Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев в своём первом матче на турнире в экстра-энде уступили шведам со счётом 6:7 (1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 3:0, 0:1).
Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Смешанные пары Россия — Швеция — 6:7 (1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 3:0, 0:1).
13 сентября Комарова и Горячев проведут два матча — с командами Канады и Норвегии. По результатам группового этапа команды, занявшие первые места в своих группах, выйдут в финал.
Ранее женская сборная России (Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиева) в первом туре группового этапа проиграла команде Канады со счётом 5:6 (1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2).
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