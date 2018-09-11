Гимнастка Пасека залечила травму, первым стартом для нее будет этап Кубка мира в Мельбурне

МОСКВА, 11 сентября. / ТАСС /. Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека восстановилась после травмы спины, но не выступит на ближайшем чемпионате мира по спортивной гимнастике в Катаре. Как сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, первым крупным международным стартом для вернувшейся в спорт гимнастки станет этап Кубка мира в Мельбурне, который будет отборочным на Олимпийские игры — 2020.

Пасека является единственной российской гимнасткой, сумевшей завоевать золото на последнем чемпионате мира, который проходил осенью 2017 года в канадском Монреале. Сразу после возвращения у гимнастки обострились проблемы с травмированной спиной, после чего возникла необходимость в хирургическом вмешательстве. 13 декабря в одной из немецких клиник ей была сделана операция, после этого Мария ни разу не выходила на старт.

"У Марии со здоровьем уже все в порядке, ей врачи уже дали разрешение тренироваться, — заметила Родионенко. — Ее первым крупным стартом будет первый в следующем году этап Кубка мира (в Мельбурне — прим. ТАСС), который будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио".

Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) приняла новую систему отбора на Олимпийские игры, по которой дополнительную возможность отобраться в Токио-2020 получили гимнасты, выступающие не на всех снарядах. Претенденты будут участвовать в квалификационных этапах Кубка мира, но не могут быть заявлены в свои национальные команды на чемпионаты мира. Отбор будет проходить с ноября 2018-го по март 2020-го, в зачет будут идти три лучших результата, показанных на восьми этапах Кубка мира. Одна страна может завоевать максимум одну олимпийскую лицензию, которая будет именной.

Старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов ранее сообщал ТАСС, что неоднократный призер Олимпийских игр Денис Аблязин , не выступающий на перекладине, брусьях и коне, будет отбираться в Токио-2020 через Кубок мира. Первым квалификационным стартом для Аблязина будет ноябрьский этап в немецком Коттбусе. Также в сезоне-2018/19 пройдут квалификационные этапы Кубка мира в Мельбурне (21-24 февраля), Баку (14-17 марта) и Дохе (20-23 марта).