Ефимова одержала победу на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира 

Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Дохе, сообщает ТАСС.
Ефимова показала результат 2 минуты 23,55 секунды. Второе место заняла одна российская спортсменка Виталина Симонова (2.24,06). Третьей финишировала испанка Альба Руис Васкес (2.30,33).
В заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем первое место занял россиянин Владимир Морозов с результатом 21,80 секунды. Также на дистанции 100 метров брассом третьим пришел еще один россиянин Антон Чупков с результатом 59,89.
Ранее пловчиха Ефимова назвала США «своим домом».