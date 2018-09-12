Пловчика Ефимова выступит на этапе КМ в Дохе

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова и еще пять российских пловцов выступят на втором этапе Кубка мира в Дохе, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации плавания.

Напомним, первый этап Кубка мира проходил с 7 по 9 сентября во Дворце водных видов в Казани. Российские пловцы завоевали одержали на домашнем этапе десять побед. У Морозова три золота (50 и 100 метров вольным стилем, 50 метров на спине), у Ефимовой (50 и 100 метров брассом), чемпиона мира Чупкова (100 и 200 метров брассом) и Ярослава Потапова (400 и 1500 метров вольным стилем) — по две, у Симоновой — одна (200 метров брассом).

Второй этап в Дохе пройдет с 13 по 15 сентября.

В этом сезоне ормат Кубка мира претерпел изменения, и участников соревнований после Дохи ждут заплывы в 25-метровом бассейне.