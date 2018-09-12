Ещё
Пловчика Ефимова выступит на этапе КМ в Дохе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пловчика Ефимова выступит на этапе КМ в Дохе 

Газета.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова и еще пять российских пловцов выступят на втором этапе Кубка мира в Дохе, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации плавания.
"В Дохе выступят Юлия Ефимова, Антон Чупков, Илья Хоменко, Виталина Симонова, Владимир Морозов, Кирилл Пригода", — говорится в заявлении.
Напомним, первый этап Кубка мира проходил с 7 по 9 сентября во Дворце водных видов в Казани. Российские пловцы завоевали одержали на домашнем этапе десять побед. У Морозова три золота (50 и 100 метров вольным стилем, 50 метров на спине), у Ефимовой (50 и 100 метров брассом), чемпиона мира Чупкова (100 и 200 метров брассом) и Ярослава Потапова (400 и 1500 метров вольным стилем) — по две, у Симоновой — одна (200 метров брассом).
Второй этап в Дохе пройдет с 13 по 15 сентября.
В этом сезоне ормат Кубка мира претерпел изменения, и участников соревнований после Дохи ждут заплывы в 25-метровом бассейне.
Газета.Ru: последние новости
Авербух считает Медведеву "кристально чистой девочкой" "Астон Вилла" может перехватить Терри у "Спартака" Фигуристка Туктамышева считает, что Загитова не заслужила золото Олимпиады
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам7
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Провал чемпионки49
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба209
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение