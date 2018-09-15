Федерация бобслея будет претендовать на проведения этапа КМ в Сочи

После восстановления прав и полномочий РУСАДА Федерация бобслея России может претендовать на проведение этапа Кубка мира в Сочи. Об этом заявил глава федерации Сергей Пархоменко

По его словам, сейчас многие международные организации заняли выжидательную позицию и стараются не давать России права на проведение крупных международных соревнований.

«Но как только Российское антидопинговое агентство вновь будет соответствовать кодексу WADA , ситуация должна измениться. Нельзя исключать и того, что мы после восстановления РУСАДА будем претендовать на проведение в Сочи этапа Кубка мира уже в сезоне-2019/20», — цитирует Пархоменко WADA.

Он отметил, что Федерация бобслея была готова провести на сочинской трассе один из этапов Кубка Европы уже в ближайшем сезоне, но с этими планами пришлось повременить. После восстановления РУСАДА Россия может претендовать на проведение этапа Кубка мира по бобслею и скелетону.

ЧМ по бобслею и скелетону в 2017 году должен был пройти в Сочи, однако из-за допинговых скандалов международная федерация перенесла его в другую страну.