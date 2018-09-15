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Федерация бобслея будет претендовать на проведения этапа КМ в Сочи
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Федерация бобслея будет претендовать на проведения этапа КМ в Сочи 

Национальная Служба Новостей 8 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
После восстановления прав и полномочий РУСАДА Федерация бобслея России может претендовать на проведение этапа Кубка мира в Сочи. Об этом заявил глава федерации Сергей Пархоменко.
По его словам, сейчас многие международные организации заняли выжидательную позицию и стараются не давать России права на проведение крупных международных соревнований.
«Но как только Российское антидопинговое агентство вновь будет соответствовать кодексу WADA, ситуация должна измениться. Нельзя исключать и того, что мы после восстановления РУСАДА будем претендовать на проведение в Сочи этапа Кубка мира уже в сезоне-2019/20», — цитирует Пархоменко WADA.
Он отметил, что Федерация бобслея была готова провести на сочинской трассе один из этапов Кубка Европы уже в ближайшем сезоне, но с этими планами пришлось повременить. После восстановления РУСАДА Россия может претендовать на проведение этапа Кубка мира по бобслею и скелетону.
ЧМ по бобслею и скелетону в 2017 году должен был пройти в Сочи, однако из-за допинговых скандалов международная федерация перенесла его в другую страну.
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