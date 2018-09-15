Гарт: восстановление РУСАДА позитивно скажется на сочинском этапе Кубка мира 

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что успешное проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту в этом сезоне будет преимущественно зависеть от того, будет ли к тому времени восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), передает ТАСС.
"Восстановление РУСАДА положительно отразилось бы на проведении в России этапа Кубка мира по санному спорту. В противном случае, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что у нас не будет отказов приехать в Сочи со стороны кого— то из зарубежных спортсменов. Хотя саночники — это большая спортивная семья. Когда Татьяна Иванова попала в декабре прошлого года под подозрение, то практически все иностранцы выражали ей поддержку.
Восстановление РУСАДА также очень благотворно отразилось бы на эмоциональном фоне сочинского этапа Кубка мира. У недоброжелателей российского спорта после возвращения РУСАДА будет куда меньше поводов безосновательно обвинять отечественных спортсменов в чем— либо. Да и сомнений в правильности решения Международной федерации санного спорта отдать один из этапов Кубка мира России после положительного для нас решения исполкома WADA не должно быть никаких", — заключила Гарт.
Ранее министр спорта России Павел Колобков принял упрощенные условия восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые были предложены руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA).