Елистратов одержал три победы на стартовом этапе Кубка России по шорт-треку 

В Коломне прошёл первый этап Кубка России по шорт-треку. У мужчин на всех трёх дистанциях лучшим стал олимпийский чемпион Семён Елистратов. У женщин две победы одержала Софья Просвирнова, одну — Екатерина Ефременкова. Шорт-трек. Кубок России. Первый этап. Коломна Женщины. 500 м 1. Екатерина Ефременкова — 44,53. 2. Юлия Шишкина — 45,036. 3. Эмина Малагич — 45,16.
1000 м 1. Софья Просвирнова — 1.31,544. 2. Екатерина Ефременкова — 1.31,655. 3. Юлия Шишкина — 1.32,489.
1500 м 1. Софья Просвирнова — 2.45,20. 2. Анастасия Крестова (Казахстан) — 2.45,31. 3. Евгения Захарова — 2.45,86.
Эстафета. 3000 м 1. Челябинская область — 4.32,15. 2. Казахстан — 4.32,64. 3. Москва — 4.32,65. Мужчины. 500 м 1. Семён Елистратов — 42,43. 2. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 42,59. 3. Денис Айрапетян — 42,77.
1000 м 1. Семён Елистратов — 1.25,061. 2. Александр Шульгинов — 1.25,331. 3. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 1.25,413.
1500 м 1. Семён Елистратов — 2.31,54. 2. Денис Айрапетян — 2.31,89. 3. Еркебулан Шамуханов (Казахстан) — 2.31,99.
Эстафета. 5000 м 1. Ярославская область — 7.39,89. 2. Москва — 7.39,90. 3. Санкт-Петербург — 7.40,18. Смешанная эстафета. 2000 м 1. Казахстан — 2.47,121. 2. Санкт-Петербург — 2.48,448. 3. Нижегородская область — 2.49,047.