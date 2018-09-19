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В Оренбурге пройдет чемпионат страны по прыжкам на батуте
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В Оренбурге пройдет чемпионат страны по прыжкам на батуте 

АиФ-Оренбург 9 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
С 20 по 22 сентября в Оренбурге будет проходить командный чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.
В соревновании будут участвовать более 300 спортсменов из 32 регионов, в их числе и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Дмитрий Ушаков. Специальные гости — участники сборной команды Японии.
В рамках чемпионата состоится проведение финалов Кубка России и Всероссийских соревнований «Надежды России». Они станут заключительным этапом в отборе спортсменов на первенство и чемпионат мира.
За Оренбуржье будут выступать победители и призеры первенства, чемпионата мира и Европы -Андрей Гладеньков и Полина Троянова, победители и призеры первенства и чемпионата России — Денис Самойлов, Данил Ежов, Дмитрий Гантанов, рассказали в пресс-службе минспорта области.
Соревнования пройдут в СКК «Оренбуржье».
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