В Оренбурге пройдет чемпионат страны по прыжкам на батуте

С 20 по 22 сентября в Оренбурге будет проходить командный чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.

В соревновании будут участвовать более 300 спортсменов из 32 регионов, в их числе и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Дмитрий Ушаков . Специальные гости — участники сборной команды Японии.

В рамках чемпионата состоится проведение финалов Кубка России и Всероссийских соревнований «Надежды России». Они станут заключительным этапом в отборе спортсменов на первенство и чемпионат мира.

За Оренбуржье будут выступать победители и призеры первенства, чемпионата мира и Европы -Андрей Гладеньков и Полина Троянова , победители и призеры первенства и чемпионата России — Денис Самойлов , Данил Ежов, Дмитрий Гантанов, рассказали в пресс-службе минспорта области.

Соревнования пройдут в СКК «Оренбуржье».