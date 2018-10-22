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Заразного норвежца подселили к лыжникам из России
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Заразного норвежца подселили к лыжникам сборной России 

Lenta.ru + ещё 8 14 часов назад
Фото: Reuters
Норвежский лыжник Петтер Нортуг был изолирован от основной команды на сборах в итальянском Валь Сеналесе по причине болезни. Об этом сообщает Langrenn.
Спортсмен был отправлен в отель, где базируется сборная России по лыжным гонкам. В нем также проживают спортсмены из Швейцарии и Финляндии.
«Если они боятся, что Нортуг кого-нибудь заразит, то это очень странное решение. Тут рядом очень много других гостиниц. У нас тоже один атлет заболел, и мы переселили его вниз, с высоты в 2000 метров на уровень 600 метров. Я не врач, но уверен, что так всегда делают, когда кто-то заболевает на высотных сборах», — поделился своим мнением тренер сборной России Маркус Крамер.
Сезон для лыжников стартует 24 ноября. Именно тогда начнется первый этап Кубка мира 2018/2019, который пройдет в финском Рука.
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