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Горнолыжник из Швейцарии разбился на турнире в Италии 

Вести.Ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Участник розыгрыша Кубка мира по горнолыжному спорту швейцарец Марк Гизин на кубковых состязаниях в итальянском местечке Валь Гардена не удержался на трассе скоростного спуска, упал и получил серьезные травмы. Горнолыжник на вертолете отправлен в госпиталь.
Кубковые состязания в итальянских Альпах по скоростному спуску среди мужчин были остановлены на длительное время, сообщает издание "Спорт-экспресс". На месте медики не смогли определить степень повреждений у Гизина, его отправили по воздуху в ближайшую больницу и пока подробных сообщений о состоянии спортсмена нет.
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