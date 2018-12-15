Горнолыжник из Швейцарии разбился на турнире в Италии

Участник розыгрыша Кубка мира по горнолыжному спорту швейцарец Марк Гизин на кубковых состязаниях в итальянском местечке Валь Гардена не удержался на трассе скоростного спуска, упал и получил серьезные травмы. Горнолыжник на вертолете отправлен в госпиталь.

Кубковые состязания в итальянских Альпах по скоростному спуску среди мужчин были остановлены на длительное время, сообщает издание "Спорт-экспресс". На месте медики не смогли определить степень повреждений у Гизина, его отправили по воздуху в ближайшую больницу и пока подробных сообщений о состоянии спортсмена нет.