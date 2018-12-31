«Старое мошенничество»: иностранные СМИ обвинили Россию в допинге

На страницах норвежского таблоида Dagbladet вышла статья о допинге в России сразу после того, как отечественные лыжники заняли четыре призовых места на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Журналисты издания намекают, что успех сборной России якобы связан с употреблением запрещенных веществ, и утверждают, что Сергея Устюгова не допустили до Олимпиады в Пхенчхане из-за «старых следов мошенничества».

Норвежский таблоид Dagbladet опубликовал статью о допинге в России после того, как российские лыжники завоевали четыре медали на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Напомним, что Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем, а Анастасия Седова стала третьей. У мужчин в той же самой дисциплине (только на дистанции 15 км) победу одержал Сергей Устюгов, а бронзу завоевал Александр Большунов

Иностранные журналисты отметили, что такая «великая лыжная держава», как Россия, способна воспитать новое поколение топовых спортсменов и без обмана. Тем не менее норвежцы считают, что нынешний успех российской команды так или иначе связан с неприятными воспоминаниями о допинге.

Корреспонденты таблоида призывают не забывать, что Наталья Непряева тренируется под руководством Юрия Бородавко, который, по их мнению, был связан с допинговыми скандалами в прошлом.

Также норвежцы подчеркнули, что Устюгов не был допущен до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане якобы «из-за старых следов мошенничества».

«Победительница недавней гонки на «Тур де Ски» Наталья Непряева занимается у тренера с допинговым прошлым Юрия Бородавко, в то время как Анастасия Седова проживает в закрытом городе

(Сарове, куда допинг-офицеры могут прибыть только после получения специального разрешения. — «Газета.Ru» ).

Сейчас именно Бородавко стоит за лидерами «Тур де Ски». Помимо сенсационно победившей Натальи Непряевой, среди его подопечных есть и Александр Большунов (первый российский лыжник, завоевавший сразу четыре медали на одной Олимпиаде. — «Газета.Ru»).

В то же время Сергей Устюгов, победивший в Тоблахе, снова вернулся на вершину лыжных гонок после того, как его не допустили до Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане из-за старых следов мошенничества. Это доказывает хотя бы то, насколько уязвим великий российский прогресс в борьбе с допингом», — говорится в статье.

Стоит признать, что Бородавко действительно был дисквалифицирован в 2010 году за то, что нескольких спортсменов из сборной поймали на допинге. Он понес ответственность за этот инцидент как старший тренер команды, хотя не был уличен в какой-либо помощи или подстрекательстве атлетов к допингу.

С тех пор прошло восемь лет без происшествий с участием этого тренера, однако норвежские журналисты вспомнили имя Бородавко именно в этом ключе.

При этом четырех воспитанников этого наставника теперь знает вся страна — Александра Большунова, Дениса Спицова, Алексея Червоткина и Наталью Непряеву. Они завоевывали медали Пхенчхана и никогда не получали обвинений в допинге.

Тем не менее, помимо норвежских журналистов, после успехов российских лыжников на использование запрещенных стимуляторов намекнул шведский спортсмен Калле Хальфварссон.

«Я был удивлен, что Устюгов неожиданно вернулся в такую хорошую форму после болезни», — отметил лыжник.

При этом Хальфварссон выразил надежду, что российские спортсмены не нарушают антидопинговые правила.

«У россиян было много проблем с допингом, поэтому понятно, что доверие к ним подорвано. Тем не менее мы должны уважать тех, с кем соревнуемся, и надеяться, что те, кто выступает здесь, чисты».

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, напротив, подчеркнула, что возвращение Устюгова в лучшую форму было не резким, а поступательным.

«Ни на секунду не сомневалась, что Сергей вернется. Он, собственно, никуда и не уходил, просто из-за той истории, что его не пригласили на Олимпиаду, прошлый сезон получился скомканным. Я была уверена в том, что Устюгов станет удачно выступать после травмы руки. Все подняли панику после того, как в гонке Кубка мира в Давосе две недели назад Сергей финишировал лишь 25-м, но он ведь никогда с первого старта и не начинал показывать высокие результаты. В предыдущие годы происходило то же самое, на первых этапах он никогда не показывал всю свою силу», — приводит слова Вяльбе «СЭ».

Подозрительность даже по отношению к Устюгову действительно выглядит несколько странно, учитывая, что россиянин давно выступает на самом высоком уровне и уже побеждал на «Тур де Ски» в сезоне-2016/17, а в прошлом году выиграл спринтерский зачет многодневки.

Также на «Тур де Ски» сезона-2017/18 Устюгов одержал 12-ю личную победу в Кубке мира в карьере (рекорд для российских лыжников). Правда, по ходу многодневки он столкнулся со множеством проблем (падениями, сломанными палками) и в итоге вообще снялся перед финальным подъемом из-за травмы спины.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Устюгова на Олимпийские игры в Пхенчхан, хотя российский спортсмен никогда не получал обвинений в допинге.

Конкретные причины недопуска до сих пор не названы, никаких доказательств употребления запрещенных веществ не предоставлено.