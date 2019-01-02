«Ему сломали палку»: как Устюгов взял бронзу в Германии

Российский лыжник Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе престижной многодневки «Тур де Ски». Спортсмену не помешало подняться на пьедестал даже то обстоятельство, что в начале гонки он сломал палку и потерял немало времени.

Этап престижной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе начался для сборной России как нельзя лучше. Недавно восстановившийся от болезни Сергей Устюгов продолжает набирать свою лучшую форму и планомерно возвращается на лидирующие позиции в национальной команде.

После победы в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в Италии и бронзы в спринте в Швейцарии Лосенок (прозвище спортсмена) добился третьей медали за короткий срок — в масс-старте на 15 км в Германии.

В гонке принимали участие 70 спортсменов, а погодные условия оставляли желать лучшего — снег шел плотной стеной, ухудшая видимость, уплотняя трассу и не давая лыжникам как следует разогнаться.

В результате внушительный караван атлетов двигался единой массой большую часть гонки — даже претенденты на медаль никак не могли уйти в отрыв.

Возможно, именно это позволило Устюгову в конечном счете побороться за медаль, поскольку в начале гонки с ним произошел несчастный случай — сломалась палка.

В итоге, стартовав со второго места, спортсмен откатился аж на 45-е за 8 км до конца забега. Это казалось настоящей катастрофой при такой плотности пелотона, и до самого конца Сергей действительно не мог подняться выше 25-й позиции.

Возникали опасения, что он так и останется «погребен» где-то в середине каравана, однако буквально за километр до конца гонки россиянин резко взвинтил скорость и начал обходить одного соперника за другим.

За 600 метров до финиша Устюгов поразил всех, вырвавшись на первую позицию.

Однако все-таки слишком много сил он отдал для того, чтобы пробиться на поверхность пелотона, и спокойно державшийся в группе лидеров весь забег норвежец Эмиль Иверсен обошел его на финише.

В напряженной борьбе Лосенка обогнал и итальянец Франческо де Фабиани. Но третью строчку Сергей уже не упустил, как ни преследовал его норвежец Шюр Рете, в итоге проигравший ему 0,1 секунды.

Устюгов рухнул в снег сразу, как только ему удалось пересечь финишную черту.

Партнеры по сборной России помогли ему подняться и первыми поздравили с выстраданной медалью. Тренер национальной команды Юрий Бородавко после гонки похвалил Сергея за самоотверженность.

«Только третье место Устюгова можно рассматривать с позитивной точки зрения.

Он молодец, сумел выбраться из тяжелой ситуации после того, как у него сломали палку, поборолся на финише.

Погодные условия и смазка лыж — это то, что оказало решающее влияние на результат, ведь я не могу сказать, что у нас была плохая подготовка. Не хочу кинуть камень в огород смазчиков, они делали все правильно, но у нас были не лучшие лыжи сегодня», — приводит слова специалиста ТАСС.

К сожалению, еще один лидер сборной России Александр Большунов не рассчитал силы на концовку масс-старта. В течение гонки он довольно часто выходил на первую позицию, однако на финише его затянуло в глубину пелотона, из которой он уже не смог выбраться и занял лишь 32-ю позицию.

Тем не менее Большунов все еще остается лидером общего зачета Кубка мира — в его активе 476 очков.

На втором месте находится победивший в этом масс-старте Иверсен (466 баллов), на третьем — еще один норвежец Йоханнес Клэбо (430).

Что касается общего зачета «Тур де Ски», то после четвертого этапа многодневки первое место в нем занимает Клэбо со временем 1:20,08, на втором месте — Устюгов (+15,4), на третьем — Иверсен (+31), на четвертом — Большунов (+46,6).

До конца «Тур де Ски» остается еще три гонки. Тот факт, что Устюгов идет на второй позиции в общем зачете вызывает еще больше уважения, если учесть, что подготовка к этому сезону у него получилась довольно скомканной.

Летом он сломал палец во время тренировок на лыжероллерах, а затем еще и заболел.

Тем не менее россиянин сумел собраться перед ответственными стартами и почти каждый раз заезжает на пьедестал.

Некоторые норвежские СМИ даже начали писать статьи о якобы подозрительно быстром возвращении спортсмена в строй, намекая на допинг. Теперь после гонок Устюгов не общается с прессой, а его тренер Маркус Крамер выступил с целой речью в защиту российских лыжников.

«Обвинения в допинге — это безумие. Мы делаем все так же, как и другие нации. Лыжники в системе ADAMS и тестируются чаще, чем спортсмены из других стран.

На Олимпийских играх их проверяла немецкая фирма, что стоило более €400 тысяч. Что мы можем еще сделать? Лыжников проверят после каждой гонки.

Никто не говорит про Йохауг и Сундбю. Речь всегда о России. Не считаю правильным, что все всегда смотрят на россиян, а не в сторону Норвегии.

Но я приветствовал возвращение Йохауг и Сундбю. Они допустили ошибки, были дисквалифицированы и вернулись. Таковы правила. И они для всех одинаковы.