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Норвежский лыжник Холунд извинился перед российскими спортсменами за оскорбления 

RT на русском + ещё 19 3 часа назад
Фото: Instagram
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, который в грубой форме отреагировал на тактику российских спортсменов во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, принёс свои извинения.
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«Извиняюсь перед российской сборной за неподобающий комментарий в СМИ после гонки», — написал спортсмен в своём Instagram.
По его словам, в прессе исказили его комментарий.
«Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев», — сказал Холунд.
Ранее сообщалось, что Холунд оскорбил российских спортсменов.
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