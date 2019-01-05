Норвежский лыжник Холунд извинился перед российскими спортсменами за оскорбления

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, который в грубой форме отреагировал на тактику российских спортсменов во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, принёс свои извинения.

«Извиняюсь перед российской сборной за неподобающий комментарий в СМИ после гонки», — написал спортсмен в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hans Christer Holund (@hcholund) 5 Янв 2019 в 9:45 PST

По его словам, в прессе исказили его комментарий.

«Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев», — сказал Холунд.

Ранее сообщалось, что Холунд оскорбил российских спортсменов.