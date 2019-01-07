Русские? Они тупые, как пробка». Как лыжный спорт захватила русофобия

Пока россияне на «Тур де Ски» творили историю, норвежцы махали лыжами после драки и достигли удивительного уровня наглости и русофобии.

Вяльбе довели до слёз

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе снова удостоилась за свою работу самых лестных отзывов. Пока — от болельщиков, воодушевлённых выступлением сборной России на 13-й многодневке «Тур де Ски». Впервые в истории россияне завоевали медали и в мужских, и в женских соревнованиях (в женском турнире наград раньше не было вообще).

Сама Вяльбе после финиша женской гонки так растрогалась, что не могла сдержать слёз:

«Счастлива, слов нет. Да, я плачу от счастья. Наши девочки и в юниорах были на лидирующих позициях. Так что всё логично. К счастью, они не потерялись».

Лучший результат российских лыжниц на «Тур де Ски» держался 10 лет. В 2008 году Ольга Рочева финишировала пятой. А в этом году в пятёрке сразу три россиянки! Наталья Непряева на протяжении всей недели на равных боролась с норвежкой Эстберг и стала второй, Анастасия Седова финишировала четвёртой, Юлия Белорукова — пятой. Всем этим девушкам по 23 года — ещё бегать и бегать. Может, не так уж далёк тот день, когда россиянки победят норвежек?

Мужчины готовы к битве с Норвегией

А в мужских лыжах противостояние уже накалилось до предела. В России выросло мощное поколение спортсменов, не признающих никаких авторитетов и жаждущих побед.

Вы только посмотрите на Сергея Устюгова ! В конце ноября, когда стартовал Кубок мира, Сергей перенёс операцию на пальце и едва начал восстановление. Тогда ещё были вопросы о его участии в «Тур де Ски», но Устюгов своей ураганной подготовкой просто разметал их. Понятно, что форсирование старта сезона может аукнуться в ближайшем будущем, однако в новогодней многодневке лидер сборной России был неудержим. На заключительном труднейшем подъёме он отыграл у Клебо больше минуты! Жаль, что даже этого не хватило для победы.

Но не только Устюговым сильна российская команда. Есть великолепный Большунов. Да, ему не далась гора, но на равнине он смотрелся великолепно. Есть Андрей Мельниченко и Денис Спицов, в ту же гору залетевшие, словно на ракете. Есть опытный Ларьков и молодой Собакарёв, также здорово проявившие себя на «Тур де Ски». Эта команда действительно способна на многое! Поэтому мы с нетерпением ждём чемпионата мира, где состоится битва России и Норвегии.

Клебо — новый Нортуг?

А у норвежцев есть свой повод для радости. Там уверены, что обрели новую звезду планетарного масштаба: Йоханнеса Клебо уже сравнивают как минимум с Нортугом. И успехом Клебо трудно не впечатлиться — первый же свой подъём в гору Альп-де-Чермис он завершил на первом месте, став третьим после Сундбю и того же Нортуга победителем «Тур де Ски» из Норвегии и при этом установив возрастной рекорд: в 22 года многодневку никто прежде не выигрывал.

И если Клебо не сбавит обороты (а предпосылок к этому нет), то только от российских лыжников зависит, насколько интересным будет вид спорта в ближайшие годы. Большунов — ровесник Клебо, и если сможет навязать норвежцу равную борьбу, то это противостояние может стать ярчайшим не только в лыжах, но и в спорте вообще, привлекая всеобщее внимание.

Если же с Клебо никто из россиян не справится, то Йоханнес получит карт-бланш и шанс доминировать в лыжных гонках несколько лет — его потенциал виден невооружённым глазом.

Норвежская наглость

А вообще норвежцы на завершившемся «Тур де Ски» разочаровали. Нет, не своим лыжным ходом или результатами, а словами в адрес россиян. Если говорить очень мягко — некорректными.

Ханс Кристер Холунд прокомментировал тактику лыжной сборной России в предпоследней гонке многодневки так: «Они тупые, как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстаёт, и тогда только четверо русских выходят вперёд — и бум! Я смеялся про себя, несмотря на усталость. Не знаю, что сказать. Все же слышат: „Устюгов отстаёт!“. Забавно».

Да, возможно, россиянам и стоило сработать как-то по-другому. Но человек, который в таком тоне говорит о соперниках, сам рискует прослыть недалёким. Тем более если им проигрывает. К счастью, Холунду хватило ума, чтобы публично извиниться за резкое высказывание.

А вот его соотечественник Дидрик Тёнсет не извинился перед Сергеем Устюговым. Хотя признался, что пытался «пнуть его в задницу обломком лыжи». Понятно, что в пылу контактной борьбы на лыжне бывает всякое, но зачем продолжать конфликт за пределами трассы?

Причём подобная наглость в последнее время наблюдается только по отношению к россиянам. То ли норвежцы наглеют от безнаказанности, то ли проигрывают и сильно переживают.

На чемпионате мира узнаем, продолжится ли эта тенденция. Или, может, Россия даст сдачи?