Олимпийская чемпионка избила директора своей спортивной школы

Двукратная олимпийская чемпионка Нагано — 1998 Ольга Данилова напала на директора своей спортивной школы Екатерину Шагову, сообщает портал Progorod33.

Как сообщается, Данилова вызвала директора в свой кабинет, где предъявила Шаговой обвинения в том, что коллектив школы является непрофессиональным, а спортивные мероприятия устраиваются на "уровне сельпо". В ответ директор обвинила олимпийскую чемпионку в том, что та за пять лет ни разу не появилась в школе.

По словам Шаговой, дальше Данилова выдернула из горшка новогоднюю елку и несколько раз ударила потерпевшую. При попытке сопротивления лыжница начала душить директора.

Шагова сняла побои и написала заявление в полицию. Данилова подала встречное заявление об избиении. Однако уголовное дело так и не было возбуждено, в ходе экспертизы не было подтверждено, что был нанесен вред чьему-нибудь здоровью.

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