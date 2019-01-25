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Олимпийская чемпионка избила директора своей спортивной школы 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Двукратная олимпийская чемпионка Нагано — 1998 Ольга Данилова напала на директора своей спортивной школы Екатерину Шагову, сообщает портал Progorod33.
Как сообщается, Данилова вызвала директора в свой кабинет, где предъявила Шаговой обвинения в том, что коллектив школы является непрофессиональным, а спортивные мероприятия устраиваются на "уровне сельпо". В ответ директор обвинила олимпийскую чемпионку в том, что та за пять лет ни разу не появилась в школе.
По словам Шаговой, дальше Данилова выдернула из горшка новогоднюю елку и несколько раз ударила потерпевшую. При попытке сопротивления лыжница начала душить директора.
Шагова сняла побои и написала заявление в полицию. Данилова подала встречное заявление об избиении. Однако уголовное дело так и не было возбуждено, в ходе экспертизы не было подтверждено, что был нанесен вред чьему-нибудь здоровью.
Ранее адвокат Кокорина рассказала о роли СМИ в усугублении вины игрока.
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Лыжный спорт , Видео , Ольга Данилова
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