Лыжник побил соперника палкой и попал на видео 

Между норвежскими лыжниками Магне Хага и Дидриком Тенсета произошёл конфликт во время гонки чемпионата страны.
Хага зацепил соотечественника лыжной палкой так, что инвентарь Тенсета сломался. Тот не сдержался и ударил Хагу обломком своей палки. В итоге инвентарь обоих лыжников оказался испорчен. Видео эпизода появилось в Instagram.
Норвежские комментаторы бурно отреагировали на поведение Тенсета, признав его неспортивным.
Тенсет — один из лучших лыжников Норвегии, он занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира.
Как писал News.ru, горнолыжник потерял лыжу и пронёсся по трассе на спине.