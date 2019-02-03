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Лыжник побил соперника палкой и попал на видео 

News.ru + ещё 1 20 часов назад
Фото: MATHIAS BERGELD/imago sportfotodienst/Glboal Look Press
Между норвежскими лыжниками Магне Хага и Дидриком Тенсета произошёл конфликт во время гонки чемпионата страны.
Хага зацепил соотечественника лыжной палкой так, что инвентарь Тенсета сломался. Тот не сдержался и ударил Хагу обломком своей палки. В итоге инвентарь обоих лыжников оказался испорчен. Видео эпизода появилось в Instagram.
Норвежские комментаторы бурно отреагировали на поведение Тенсета, признав его неспортивным.
Тенсет — один из лучших лыжников Норвегии, он занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира.
Как писал News.ru, горнолыжник потерял лыжу и пронёсся по трассе на спине.
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