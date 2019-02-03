Лыжник побил соперника палкой и попал на видео

Между норвежскими лыжниками Магне Хага и Дидриком Тенсета произошёл конфликт во время гонки чемпионата страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cross country skiing fanpage (@norwayskifan) 2 Фев 2019 в 6:20 PST Хага зацепил соотечественника лыжной палкой так, что инвентарь Тенсета сломался. Тот не сдержался и ударил Хагу обломком своей палки. В итоге инвентарь обоих лыжников оказался испорчен. Видео эпизода появилось в Instagram.

Норвежские комментаторы бурно отреагировали на поведение Тенсета, признав его неспортивным.

Тенсет — один из лучших лыжников Норвегии, он занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира.

Как писал News.ru, горнолыжник потерял лыжу и пронёсся по трассе на спине.