Путин направил приветствие участникам гонки «Лыжня России»

Путин отметил, что «Лыжня России» считается одним из самых масштабных мероприятий зимы.

Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» отметил, что состязания показывают важность спорта и активного образа жизни для людей разных возрастов. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что «Лыжня России» считается одним из самых масштабных мероприятий зимы. Соревнования объединяют людей, которые являются поклонниками лыжного спорта, дают им возможность посоревноваться с профессионалами.

«И, конечно, знаменитая "Лыжня России" позволяет воочию увидеть, насколько важны для молодежи, людей всех возрастов физическая культура и спорт, активный и здоровый образ жизни», — сказано в телеграмме.

Также президент пожелал всем участникам состязания удачи в предстоящей гонке.

Центральный старт «Лыжни России» состоится в субботу в спортивном центре «Планерная» в Подмосковье.