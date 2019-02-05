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Россиянка Соболева стала второй на чемпионате мира по сноуборду 

Вести.Ru + ещё 10 7 часов назад
В американском местечке Парк-Сити (штат Юта) продолжается чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. В очередной соревновательный день россиянка Наталья Соболева стала второй в дисциплине параллельный гигантский слалом.
В финале российская спортсменка проиграла немке Селине Йорг. В заездах за бронзу швейцарка Ладина Йенни опередила россиянку Милену Быкову. Еще одна российская сноубордистка Мария Валова не сумела преодолеть стадию 1/4 финала, Елизавета Салихова вылетела в 1/8 финала.
Отметим, что в антологичной дисциплине у мужчин золото завоевал россиянин Дмитрий Логинов. На данный момент медали Соболевой и Логинова являются единственными в копилке сборной России на чемпионате мира. Соревнования завершатся 10 февраля.
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